Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:24

Россиянка Анастасия Потапова вышла в финал турнира в Линце

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал турнира в австрийском Линце.

В полуфинале она обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову в трех сетах — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа и 15 минут.

Вторая финалистка определится в паре Мария Саккари (Греция) — Петра Мартич (Хорватия).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анастасия Потапова (Россия, 8) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3

Анастасия Потапова
Маркета Вондроушова
2
Читайте также
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский: «Самсонова играет сильнее, чем китаянка, поэтому у нее есть шансы на победу»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости