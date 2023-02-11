Россиянка Анастасия Потапова вышла в финал турнира в Линце
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал турнира в австрийском Линце.
В полуфинале она обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову в трех сетах — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа и 15 минут.
Вторая финалистка определится в паре Мария Саккари (Греция) — Петра Мартич (Хорватия).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Анастасия Потапова (Россия, 8) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3
Новости