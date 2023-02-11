Россиянка Анастасия Потапова вышла в финал турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал турнира в австрийском Линце.

В полуфинале она обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову в трех сетах — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа и 15 минут.

Вторая финалистка определится в паре Мария Саккари (Греция) — Петра Мартич (Хорватия).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анастасия Потапова (Россия, 8) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3