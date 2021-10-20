Александрова вышла в третий круг турнира в Москве, обыграв Калинину
Россиянка Александрова обыграла украинку Калинину и вышла в третий круг турнира в Москве
16:30
Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира в Москве обыграла украинку Ангелину Калинину (6:4, 6:1) и вышла в третий круг.
В следующем раунде Александрова сыграет с белоруской Ариной Соболенко.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 6:1
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