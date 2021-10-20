Александрова вышла в третий круг турнира в Москве, обыграв Калинину

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира в Москве обыграла украинку Ангелину Калинину (6:4, 6:1) и вышла в третий круг.

В следующем раунде Александрова сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 6:1