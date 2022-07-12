Россиянка Панова и китаянка Синьюнь вышли во второй круг парного разряда в Лозанне

Россиянка Александра Панова и китаянка Хань Синьюнь обыграли чилийку Алексу Гуарачи и американку Азиу Мухаммед в первом круге турнира в Лозанне (Швейцария).

Игра длилась 1 час и 24 минуты и закончилась со счетом 3:6, 6:3, 10:7.

В следующем круге Панова и Синьюнь сыграют против победителя в игре Алисия Барнетт/Оливия Николлс (Великобритания) — Сюзан Бандеччи/Симона Вальтерт (Швейцария).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Хань Синьюнь/Александра Панова (Китай/Россия) — Алекса Гуарачи/Азиа Мухаммед (Чили/США, 1) — 3:6, 6:3, 10:7