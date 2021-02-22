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Роджерс прокомментировала победу над Кудерметовой на турнире в Аделаиде

08:55
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Американка Шелби Роджерс после победы над россиянкой Вероникой Кудерметовой (7:6, 6:3) 22 февраля в первом круге турнира в Аделаиде прокомментировала свой успех.

«Я никогда ранее не встречалась с Кудерметовой, но достаточно внимательно изучила ее игру по видео. Я знала, что россиянка хорошо выступает в этом году, тем важнее сегодняшняя победа. За счет чего выиграла? Да ошибалась просто меньше», — заявила Роджерс во время флеш-интервью.

В следующем круге Роджерс сыграет против третьей «ракетки» турнира, британки Джоанны Конты, которая прошла во второй круг без борьбы благодаря высокому рейтингу.

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