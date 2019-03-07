Роджер Федерер: "Я не считаю себя идеальным. Вообще не думаю, что быть идеальным возможно"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал тот факт, что никогда не считал себя идеальным. Он также отметил, что в теннисе важно внимательно относиться к себе.

– Я не считаю себя идеальным, – приводит bnpparibasopen слова Федерера. – Вообще не считаю, что быть идеальным возможно. У каждого есть недостатки – и у меня в том числе. Мне повезло всю карьеру обойтись без серьезных травм. В нашем спорте, если тебе удается без происшествий пережить ранний этап, когда ты еще не так профессионален, много играешь, не всегда правильно разогреваешься после перерыва на дождь или наворачиваешься на сноуборде, дальше уже попроще. В какой-то момент становится особенно важно хорошо спать, питаться правильно, восстанавливаться, знать свой режим.

Для спортсмена вообще самое важное – это понимать собственный организм. Когда у тебя что-то просто болит, а когда из-за повреждения? Что приводит к травмам? С какими-то вещами нужно играть, несмотря на дискомфорт. То же самое и с болезнями. Но нужно знать, когда взять перерыв и отдохнуть. В конечном итоге, нужно окружить себя умными людьми, которые все объяснят. И нужно отнестись к этому серьезно.

Напомним, что на прошлой неделе 37-летний Федерер выиграл сотый турнир ATP в карьере - он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира ATP в Дубае - 6:4, 6:4.