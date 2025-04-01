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1 апреля 2025, 23:26

Роднина о смене Касаткиной гражданства: «Это нормально. Баба с возу — кобыле легче»

Руслан Минаев
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство на австралийское.

«Не хочу много об этом говорить. Для меня это ситуация из разряда «баба с возу — кобыле легче». У нее есть такое право, она им воспользовалась. В мире каждый день множество людей меняет гражданство. Это нормально», — цитирует Роднину Sport24.

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29 марта 27-летняя спортсменка заявила, что теперь на турнирах будет представлять Австралию. В понедельник WTA официально сменила флаг Касаткиной в рейтинге.

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Теннис
Дарья Касаткина
Ирина Роднина
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