Роднина о смене Касаткиной гражданства: «Это нормально. Баба с возу — кобыле легче»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство на австралийское.

«Не хочу много об этом говорить. Для меня это ситуация из разряда «баба с возу — кобыле легче». У нее есть такое право, она им воспользовалась. В мире каждый день множество людей меняет гражданство. Это нормально», — цитирует Роднину Sport24.

29 марта 27-летняя спортсменка заявила, что теперь на турнирах будет представлять Австралию. В понедельник WTA официально сменила флаг Касаткиной в рейтинге.