8 мая, 13:19

Роднина — о высказываниях Касаткиной: «Если она нашла себе спокойствие, будем за нее рады»

Дарик Агаларов

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» высказалась о словах теннисистки Дарьи Касаткиной о поиске спокойствия.

Ранее Касаткина объяснила смену гражданства тем, что ей «нужно было что-то придумывать, чтобы жить спокойно и счастливо».

«Я за нее рада. Если она нашла себе спокойствие, будем за нее рады», — сказала Роднина «СЭ».

В конце марта 27-летняя спортсменка объявила о смене гражданства. Впервые под австралийским флагом Касаткина выступила на турнире в Чарльстоне в начале апреля.

Бадоса и Квитова снялись с турнира в Риме

Шнайдер не отдала ни одного гейма и обыграла Доулхайд на турнире в Риме

