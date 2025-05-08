Роднина — о высказываниях Касаткиной: «Если она нашла себе спокойствие, будем за нее рады»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» высказалась о словах теннисистки Дарьи Касаткиной о поиске спокойствия.

Ранее Касаткина объяснила смену гражданства тем, что ей «нужно было что-то придумывать, чтобы жить спокойно и счастливо».

«Я за нее рада. Если она нашла себе спокойствие, будем за нее рады», — сказала Роднина «СЭ».

В конце марта 27-летняя спортсменка объявила о смене гражданства. Впервые под австралийским флагом Касаткина выступила на турнире в Чарльстоне в начале апреля.