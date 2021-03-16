Родионова и ван дер Хук выбили россиянок Александрову и Сизикову с турнира в Санкт-Петербурге
21:15
Представительница Австралии Арина Родионова и голландка Росали ван дер Хук вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В игре первого круга дуэт обыграл россиянок Екатерину Александрову и Яну Сизикову — 6:2, 6:2.
Соперницами Родионовой и ван дер Хук станут первые «сеяные» украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Арина Родионова/Росали Ван дер Хук (Австралия/Голландия) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 6:2, 6:2
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/petersburgladies/2021/12/5/
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