Родионова и ван дер Хук выбили россиянок Александрову и Сизикову с турнира в Санкт-Петербурге

Представительница Австралии Арина Родионова и голландка Росали ван дер Хук вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В игре первого круга дуэт обыграл россиянок Екатерину Александрову и Яну Сизикову — 6:2, 6:2.

Соперницами Родионовой и ван дер Хук станут первые «сеяные» украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Арина Родионова/Росали Ван дер Хук (Австралия/Голландия) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 6:2, 6:2