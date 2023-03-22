Родина вышла во второй круг турнира в Майами

Российская теннисистка Евгения Родина пробилась во второй круг турнира в Майами. В двух сетах она выиграла у американки Бернарды Перы — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 12 минут. 34-летняя россиянка ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету 28-летней американки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Родиной будет Магда Линетт из Польши.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Евгения Родина (Россия) — Бернарда Пера (США) — 6:3, 6:4