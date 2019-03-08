Родина уступила Пуиг в Индиан-Уэллсе

Россиянка Евгения Родина потерпела поражение в первом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе. В двух сэтах она уступила Монике Пуиг из Пуэрто-Рико.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - Евгения Родина (Россия) - 6:0, 6:4

Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Эжени Бушар (Канада) - 7:5, 3:6, 7:5

Кайя Канепи (Эстония) - Юханна Ларссон (Швеция) - 6:2, 6:2

Айла Томлянович (Австралия) - Ализе Корне (Франция) - 7:5, 6:3

Мона Бартель (Германия) - Чжу Линь (Китай, Q) - 6:4, 6:7 (4:7), 7:5

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Элисон Риске (США) - 7:6 (7:1), 6:4