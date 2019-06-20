Родина уступила Гергес во втором круге турнира в Бирмингеме

Россиянка Евгения Родина завершила выступление на турнире в Бирмингеме.
В матче второго круга 30-летняя спортсменка проиграла в двух сетах немке Юлии Гергес, посеянной под восьмым номером.
В третьем круге Гергес встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая обыграла первую ракетку мира Наоми Осаку.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Classic
Призовой фонд 941 163 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Юлия Гергес (Германия, 8) – Евгения Родина (Россия) – 6:4, 6:3
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