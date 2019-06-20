Родина уступила Гергес во втором круге турнира в Бирмингеме

Россиянка Евгения Родина завершила выступление на турнире в Бирмингеме.

В матче второго круга 30-летняя спортсменка проиграла в двух сетах немке Юлии Гергес, посеянной под восьмым номером.

В третьем круге Гергес встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая обыграла первую ракетку мира Наоми Осаку​.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Classic

Призовой фонд 941 163 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Гергес (Германия, 8) – Евгения Родина (Россия) – 6:4, 6:3