Родина проиграла Жабер в первом круге турнира в Истборне

Россиянка Евгения Родина не вышла во второй круг турнира в Истборне. Она уступила в трех сетках туниске Онс Жабер.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 933 612 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Онс Жабер (Тунис) - Евгения Родина (Россия) - 1:6, 7:6 (7:3), 7:5

Юлия Путинцева (Казахстан) - Дэниэлл Коллинз (США) - 5:0 отказ 2-го игрока

Полин Пармантье (Франция, LL) - Магда Линетт (Польша, LL) - 7:6 (7:2), 2:6, 6:4