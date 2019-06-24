17:11 | Теннис — WTA

Родина проиграла Жабер в первом круге турнира в Истборне

1
Обсудить

Россиянка Евгения Родина не вышла во второй круг турнира в Истборне. Она уступила в трех сетках туниске Онс Жабер.

Истборн (Великобритания) 

Турнир WTA Nature Valley International 

Призовой фонд 933 612 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Онс Жабер (Тунис) - Евгения Родина (Россия) - 1:6, 7:6 (7:3), 7:5

Юлия Путинцева (Казахстан) - Дэниэлл Коллинз (США) - 5:0 отказ 2-го игрока

Полин Пармантье (Франция, LL) - Магда Линетт (Польша, LL) - 7:6 (7:2), 2:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/eastbourne/

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ