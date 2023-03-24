Родина проиграла во втором круге турнира в Майами

Российская теннисистка Евгения Родина проиграла во втором круге турнира в Майами. В двух сетах она проиграла Магде Линетт из Польши — 3:6, 4:6.

Следующей соперницей польской теннисистки будет победительница матча Камила Джорджи — Виктория Азаренко.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Магда Линетт (Польша, 20) — Евгения Родина (Россия) — 6:3, 6:4