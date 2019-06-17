Родина победила Младенович в Бирмингеме

Россиянка Евгения Родина вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, победив в трех сетах Кристину Младенович из Франции.

Соперник Младенович определится в матче между Даяной Ястремской из Украины и представительницей Германии Юлией Гергес.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Classic

Призовой фонд 941 163 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 3, WC) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:3, 6:4

Евгения Родина (Россия) - Кристина Младенович (Франция) - 6:2, 2:6, 6:4

Джоанна Конта (Великобритания, 7) - Анетт Контавейт (Эстония) - 6:4, 6:2

Барбора Стрыцова (Чехия) - Хизер Уотсон (Великобритания, WC) - 3:6, 6:3, 6:4