Родина победила Младенович в Бирмингеме

Россиянка Евгения Родина вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, победив в трех сетах Кристину Младенович из Франции.
Соперник Младенович определится в матче между Даяной Ястремской из Украины и представительницей Германии Юлией Гергес.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Classic
Призовой фонд 941 163 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Каролина Плишкова (Чехия, 3, WC) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:3, 6:4
Евгения Родина (Россия) - Кристина Младенович (Франция) - 6:2, 2:6, 6:4
Джоанна Конта (Великобритания, 7) - Анетт Контавейт (Эстония) - 6:4, 6:2
Барбора Стрыцова (Чехия) - Хизер Уотсон (Великобритания, WC) - 3:6, 6:3, 6:4
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