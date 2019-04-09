Родина обыграла Таусон и вышла во второй круг турнира в Лугано

Россиянка Евгения Родина вышла во второй круг турнира в швейцарском Лугано.

В матче первого раунда она обыграла датчанку Клару Таусон – 6:7 (2:7), 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

Во втором круге 30-летняя теннисистка встретится с восьмой сеянной турнира Верой Лапко из Белоруссии.

Лугано (Швейцария)

Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Евгения Родина (Россия) – Клара Таусон (Дания, Q) – 6:7(2:7), 6:2, 7:5