Родина и Калашникова уступили в первом раунде турнира в Ноттингеме

Российская теннисистка Евгения Родина в паре с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой проиграла в первом раунде турнира WTA в Ноттингеме (Великобритания). Их обыграл дуэт Ксения Кнолл/Вера Лапко (Швейцария/Белоруссия) - 6:4, 6:1.
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Ксения Кнолл/Вера Лапко (Швейцария/Белоруссия) - Оксана Калашникова/Евгения Родина (Грузия/Россия) - 6:4, 6:1
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