Родина и Калашникова уступили в первом раунде турнира в Ноттингеме

Российская теннисистка Евгения Родина в паре с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой проиграла в первом раунде турнира WTA в Ноттингеме (Великобритания). Их обыграл дуэт Ксения Кнолл/Вера Лапко (Швейцария/Белоруссия) - 6:4, 6:1.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Ксения Кнолл/Вера Лапко (Швейцария/Белоруссия) - Оксана Калашникова/Евгения Родина (Грузия/Россия) - 6:4, 6:1