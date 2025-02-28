Роддик уверен, что Мирра Андреева станет первой ракеткой мира

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик считает, что российская теннисистка Мирра Андреева способна подняться на вершину мирового рейтинга.

«В какой-то момент Мирра Андреева станет первой ракеткой мира. Я непрерывно следил за ней на этой неделе — обычно это происходит на турнирах «Большого шлема». Она подает гораздо лучше, чем люди думают, и она будет только прогрессировать», — заявил Роддик в своем подкасте Served with Andy Roddick.

22 февраля 17-летняя Андреева выиграла «тысячник» в Дубае и завоевала второй титул в карьере в одиночном разряде. В обновленном рейтинге она поднялась с 14-й на 9-ю строчку, став первой ракеткой России.