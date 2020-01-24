Риске встретится с Барти в четвертом раунде Australian Open

Американская теннисистка Элисон Риске в матче третьего раунда Australian Open обыграла немку Юлию Гергес со счетом 1:6, 7:6, 6:2.

В четвертом раунде Риске встретится с Эшли Барти, которая оказалась сильнее Елены Рыбакиной.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элисон Риске (США, 18) — Юлия Гергес (Германия) — 1:6, 7:6 (7:4), 6:2