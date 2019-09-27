Риске стала второй финалисткой турнира в Ухане

Американская теннисистка Элисон Риске вышла в финал турнира в Ухане. В 1/2 финала она победила Петру Квитову из Чехии в двух сетах.

В финале Риске сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Элисон Риске (США) — Петра Квитова (Чехия, 5) — 7:5, 7:5