Риске стала второй финалисткой турнира в Ухане
16:33
Американская теннисистка Элисон Риске вышла в финал турнира в Ухане. В 1/2 финала она победила Петру Квитову из Чехии в двух сетах.
В финале Риске сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Элисон Риске (США) — Петра Квитова (Чехия, 5) — 7:5, 7:5
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