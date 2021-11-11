Риске прошла в финал турнира в Линце благодаря отказу Коллинз

Американская теннисистка Элисон Риске пробилась в финал турнира WTA в Линце (Австрия).

При счете 7:5 в пользу Риске после первого сета ее соперница, еще одна американка, Дэниэлл Коллинз отказалась продолжать борьбу, так как получила травму.

Во втором полуфинале сыграют румынки Жаклин Критьян и Симона Халеп.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Элисон Риске (США, 8) — Дэниэлл Коллинз (США, 3) — 7:5 отказ Коллинз