Риске прошла в финал турнира в Линце благодаря отказу Коллинз
21:28
Американская теннисистка Элисон Риске пробилась в финал турнира WTA в Линце (Австрия).
При счете 7:5 в пользу Риске после первого сета ее соперница, еще одна американка, Дэниэлл Коллинз отказалась продолжать борьбу, так как получила травму.
Во втором полуфинале сыграют румынки Жаклин Критьян и Симона Халеп.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Элисон Риске (США, 8) — Дэниэлл Коллинз (США, 3) — 7:5 отказ Коллинз
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