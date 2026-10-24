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Рина Сайго — Алевтина Ибрагимова: результат полуфинала квалификации турнира в Гуанчжоу 24 октября 2026

Россиянка Ибрагимова вышла в финал квалификации турнира в Гуанчжоу

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Алевтина Ибрагимова обыграла японку Рину Сайго в полуфинале квалификации турнира в Гуанчжоу — 3:6, 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 12 минут.

Ибрагимова 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету ее соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В финале квалификации 21-летняя Ибрагимова встретится с соотечественницей Полиной Яценко.

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Теннис
Алевтина Ибрагимова
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