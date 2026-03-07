Андреева в паре с Мбоко и Панова в дуэте с Зигемунд вышли во второй круг парного турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева и канадка Виктория Мбоко стартовали с победы на парном турнире в Индиан-Уэллсе.

В матче первого круга спортсменки за 1 час 27 минут обыграли бельгийку Элисе Мертенс и китаянку Чжан Шуай — 6:4, 4:6, 10:8. Следующими соперницами Андреевой и Мбоко станут победительницы матча Александра Эала/Ива Йович (Филиппины/США) — Хэйли Баптист/Елена Остапенко (США/Латвия, WC).

Также во второй круг вышел дуэт россиянки Александры Пановой и немки Лауры Зигемунд, которые обыграли американку Азию Мухаммед и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии (6:2, 6:3). За выход в четвертьфинал они поборются с китаянкой Го Ханьюй и представительницей Франции Кристиной Младенович.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/Виктория Мбоко (Россия/Канада) — Элисе Мертенс/Чжан Шуай (Бельгия/Китай, 4) — 6:4, 4:6, 10:8

Александра Панова/Лаура Зигемунд (Россия/Германия) — Азиа Мухаммед/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия, 6) — 6:2, 6:3

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