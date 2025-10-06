Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась на одну строчку в рейтинге WTA. Теперь она занимает 18-е место.

В первой десятке рейтинга Елена Рыбакина из Казахстана сместила китаянку Чжэн Циньвэнь и теперь располагается на 9-й строчке, американка Джессика Пегула обошла соотечественницу Мэдисон Киз.

Лидирует белоруска Арина Соболенко, в тройке — Ига Свентек из Польши и американка Коко Гауфф. Первая ракетка России Мирра Андреева занимает 5-е место в рейтинге WTA.

Рейтинг WTA от 6 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 010 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8553

3 (3). Коко Гауфф (США) — 7263

4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5989

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4698

6 (7). Джессика Пегула (США) — 4653

7 (6). Мэдисон Киз (США) — 4459

8 (8). Ясмин Паолини (Италия) — 4156

9 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3898

10 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3678

11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3253

18 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2056

20 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 2049

29 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1563

34 (29). Анна Калинская (Россия) — 1472

51 (59). Анастасия Потапова (Россия) — 1186

52 (49). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185

71 (71). Анна Блинкова (Россия) — 938

73 (76). Полина Кудерметова (Россия) — 919

83 (87). Анастасия Захарова (Россия) — 858

90 (89). Камилла Рахимова (Россия) — 803