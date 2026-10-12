Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира, Шнайдер, Калинская и Александрова — в топ-25

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

Россиянка Мирра Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира. В обновленном рейтинге от 12 октября 19-летняя теннисистка с 6371 очком поднялась с пятого места на третье.

В октябре Андреева дошла до финала «тысячника» в Пекине, в котором уступила китаянке Чжэн Циньвэнь.

Лидером рейтинга осталась представительница Казахстана Елена Рыбакина, у которой 9696 очков. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко — 7550.

Диана Шнайдер поднялась с 14-го места на 13-е, Анна Калинская — с 22-го на 21-е, а Екатерина Александрова переместилась на четыре позиции вверх — с 28-й на 24-ю.

Людмила Самсонова опустилась с 39-го места на 43-е. Алина Корнеева потеряла пять позиций и теперь занимает 74-ю строчку вместо 69-й.

Рейтинг WTA на 12 октября:

1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 9696 очков

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 7550

3 (5). Мирра Андреева (Россия) — 6371

4 (3). Джессика Пегула (США) — 6225

5 (4). Кори Гауфф (США) — 5974

6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 5024

7 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 4773

8 (6). Линда Носкова (Чехия) — 4679

9 (9). Ига Швентек (Польша) — 3999

10 (10). Марта Костюк (Украина) — 3910...

13 (14). Диана Шнайдер (Россия) — 2643...

21 (22). Анна Калинская (Россия) — 2043...

24 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1906...

43 (39). Людмила Самсонова (Россия) — 1229...

74 (69). Алина Корнеева (Россия) — 913

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