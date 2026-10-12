Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA
Рейтинг WTA от 12 октября: Андреева впервые на 3 месте, Шнайдер, Калинская и Александрова — в топ-25

Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира, Шнайдер, Калинская и Александрова — в топ-25

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

Россиянка Мирра Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира. В обновленном рейтинге от 12 октября 19-летняя теннисистка с 6371 очком поднялась с пятого места на третье.

В октябре Андреева дошла до финала «тысячника» в Пекине, в котором уступила китаянке Чжэн Циньвэнь.

Мирра Андреева.Мирра не сумела взять титул тысячника в Пекине. Но все равно Андреева провела отличный турнир

Лидером рейтинга осталась представительница Казахстана Елена Рыбакина, у которой 9696 очков. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко — 7550.

Диана Шнайдер поднялась с 14-го места на 13-е, Анна Калинская — с 22-го на 21-е, а Екатерина Александрова переместилась на четыре позиции вверх — с 28-й на 24-ю.

Людмила Самсонова опустилась с 39-го места на 43-е. Алина Корнеева потеряла пять позиций и теперь занимает 74-ю строчку вместо 69-й.

Рейтинг WTA на 12 октября:

1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 9696 очков

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 7550

3 (5). Мирра Андреева (Россия) — 6371

4 (3). Джессика Пегула (США) — 6225

5 (4). Кори Гауфф (США) — 5974

6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 5024

7 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 4773

8 (6). Линда Носкова (Чехия) — 4679

9 (9). Ига Швентек (Польша) — 3999

10 (10). Марта Костюк (Украина) — 3910...

13 (14). Диана Шнайдер (Россия) — 2643...

21 (22). Анна Калинская (Россия) — 2043...

24 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1906...

43 (39). Людмила Самсонова (Россия) — 1229...

74 (69). Алина Корнеева (Россия) — 913

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Анна Калинская
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Мирра Андреева
Читайте также
«Зенит» обыграл «Краснодар» и вышел на первое место в РПЛ
Шестеркин выбыл до конца сезона. На ровном месте получил тяжелую травму — в разгар исторического отрезка
Лео вспомнил об отце и заставил плакать своих партнеров. Что произошло после последнего матча Месси за сборную
Популярное видео
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мирра Андреева заявила, что постарается подняться еще выше в рейтинге WTA
Новости
RSS RSS
Все новости