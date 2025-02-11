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11 февраля 2025, 18:56

Мирра Андреева вылетела с турнира в Дохе после второго круга

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг турнира WTA 1000 в Дохе.

В матче второго раунда 17-летняя спортсменка в трех сетах уступила Ребекке Шрамковой из Словакии — 6:3, 3:6, 5:7. Встреча длилась 2 часа 21 минуту.

Андреева 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Шрамковой 3 эйса, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей словацкой теннисистки станет представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Мирра Андреева (Россия, 12) — 3:6, 6:3, 7:5

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Теннис
Мирра Андреева
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