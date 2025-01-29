Потапова обыграла Шрамкову на турнире в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова победила Ребекку Шрамкову из Словакии во втором круге турнира в Линце — 7:6 (7:1), 6:4.

Игра продолжалась 1 час 48 минут.

Потапова сделала 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Каролина Мухова (Чехия, 1) - Сара Соррибес Тормо (Испания, Q).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 6) — Ребекка Шрамкова (Словакия) - 7:6 (7:1), 6:4