Расписание теннисных турниров WTA в июле 2026
Опубликовано расписание теннисных турниров WTA в июле 2026
В июле 2026 года состоятся турниры серии WTA 500, WTA 250, а также пройдут матчи основной сетки турнира «Большого шлема» — Уимблдона. «СЭ» публикует расписание травяной и хардовой частей тура.
Календарь турниров WTA на июль 2026 года
- 29 июня — 12 июля. Турнир «Большого шлема». Уимблдон в Лондоне (Англия)
- 13 — 19 июля. WTA 250. Турнир в Яссы (Румыния)
- 20 — 26 июля. WTA 250. Турнир в Праге (Чехия)
- 20 — 26 июля. WTA 250. Турнир в Гамбурге (Германия)
- 27 июля — 2 августа. WTA 500. Турнир в Вашингтоне (США)
Где смотреть трансляции
В России в прямом эфире теннисные турниры можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события матчей и результаты будут доступны в матч-центре и разделе WTA на сайте «СЭ».
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