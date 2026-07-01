Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

1 июля, 07:00

Расписание теннисных турниров WTA в июле 2026

Опубликовано расписание теннисных турниров WTA в июле 2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

В июле 2026 года состоятся турниры серии WTA 500, WTA 250, а также пройдут матчи основной сетки турнира «Большого шлема» — Уимблдона. «СЭ» публикует расписание травяной и хардовой частей тура.

Календарь турниров WTA на июль 2026 года

  • 29 июня — 12 июля. Турнир «Большого шлема». Уимблдон в Лондоне (Англия)
  • 13 — 19 июля. WTA 250. Турнир в Яссы (Румыния)
  • 20 — 26 июля. WTA 250. Турнир в Праге (Чехия)
  • 20 — 26 июля. WTA 250. Турнир в Гамбурге (Германия)
  • 27 июля — 2 августа. WTA 500. Турнир в Вашингтоне (США)

Где смотреть трансляции

В России в прямом эфире теннисные турниры можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события матчей и результаты будут доступны в матч-центре и разделе WTA на сайте «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Читайте также
Рыбакина и Свентек выбыли с Уимблдона
ЧМ-2026: Кабо-Верде едва не выбило Аргентину, болельщики в ярости от судей, Египет прошел Австралию, Колумбия ценой травмы Кордобы придушила Гану
Что произошло за ночь 5 июля. Главное
В Совфеде предупредили о схеме мошенников с кнопкой «отписаться от рассылки»
Исследование выявило различия в телефонных привычках жителей регионов России
1000 гостей и перекрытые улицы в центре Нью-Йорка: Тейлор Свифт тайно вышла замуж за игрока НФЛ Трэвиса Келси
Популярное видео
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Анисимова, Паолини и Рахимова вышли во второй круг Уимблдона

Итоговый турнир WTA в 2026 году пройдет в Индиан-Уэллсе

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости