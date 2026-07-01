Расписание теннисных турниров WTA в июле 2026

В июле 2026 года состоятся турниры серии WTA 500, WTA 250, а также пройдут матчи основной сетки турнира «Большого шлема» — Уимблдона. «СЭ» публикует расписание травяной и хардовой частей тура.

Календарь турниров WTA на июль 2026 года

29 июня — 12 июля. Турнир «Большого шлема». Уимблдон в Лондоне (Англия)

13 — 19 июля. WTA 250. Турнир в Яссы (Румыния)

20 — 26 июля. WTA 250. Турнир в Праге (Чехия)

20 — 26 июля. WTA 250. Турнир в Гамбурге (Германия)

27 июля — 2 августа. WTA 500. Турнир в Вашингтоне (США)

Где смотреть трансляции

В России в прямом эфире теннисные турниры можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события матчей и результаты будут доступны в матч-центре и разделе WTA на сайте «СЭ».