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Сегодня, 03:16

Рахимова вышла в полуфинал турнира в Боготе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу в четвертьфинале турнира в Боготе. В трех сетах она переиграла Ирину Марию Бару — 6:3, 4:6, 6:2.

Следующей соперницей россиянки будет немка Татьяна Мария.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Камилла Рахимова (Россия) — Ирина Мария Бара (Румыния) — 6:3, 4:6, 6:2

Татьяна Мария (Германия, Q) — Мирьям Бьорклунд (Швеция) — 6:1, 6:4

Теннис
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