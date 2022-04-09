Рахимова вышла в полуфинал турнира в Боготе
Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу в четвертьфинале турнира в Боготе. В трех сетах она переиграла Ирину Марию Бару — 6:3, 4:6, 6:2.
Следующей соперницей россиянки будет немка Татьяна Мария.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Камилла Рахимова (Россия) — Ирина Мария Бара (Румыния) — 6:3, 4:6, 6:2
Татьяна Мария (Германия, Q) — Мирьям Бьорклунд (Швеция) — 6:1, 6:4
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