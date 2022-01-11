Рахимова вышла в полуфинал квалификации Australian Open, Захарова вылетела
03:27
Российская теннисистка Камилла Рахимова в четвертьфинале квалификации Australian Open обыграла румынку Габриэлу Ли со счетом 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Россиянка сделала 2 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 5.
В полуфинале квалификации Рахимова встретится с Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры, которая обыграла россиянку Анастасию Захарову — 6:3, 6:1.
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