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Рахимова вышла в полуфинал квалификации Australian Open, Захарова вылетела

03:27
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Российская теннисистка Камилла Рахимова в четвертьфинале квалификации Australian Open обыграла румынку Габриэлу Ли со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Россиянка сделала 2 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 5.

В полуфинале квалификации Рахимова встретится с Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры, которая обыграла россиянку Анастасию Захарову — 6:3, 6:1.

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Сергей Разин все материалы автора
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