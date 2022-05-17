Рахимова уступила в первом круге турнира в Рабате
Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла Клер Лю из США в первом круге турнира WTA 250 в Рабате.
Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился со счетом 4:6, 3:6.
Россиянка один раз подала на вылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех. На счету Лю — три эйса, две двойные и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13.
Во втором круге турнир американка сыграет с победительнице матча Хлоэ Паке (Франция) — Майар Шериф (Египет).
Рахимова занимает 104-е место в рейтинге WTA. Лю находится на 92-й позиции.
Рабат (Марокко)
Турнир WTA Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Клер Лю (США) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:4, 6:3
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