Рахимова уступила в первом круге турнира в Рабате

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла Клер Лю из США в первом круге турнира WTA 250 в Рабате.

Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился со счетом 4:6, 3:6.

Россиянка один раз подала на вылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех. На счету Лю — три эйса, две двойные и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге турнир американка сыграет с победительнице матча Хлоэ Паке (Франция) — Майар Шериф (Египет).

Рахимова занимает 104-е место в рейтинге WTA. Лю находится на 92-й позиции.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Клер Лю (США) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:4, 6:3