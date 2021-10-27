Рахимова уступила Ли в первом раунде турнира в Курмайере
17:14
Американская теннисистка Энн Ли победила россиянку Камиллу Рахимову (4:6, 6:3, 6:4) в матче первого круга турнира WTA в Курмайере (Италия).
Матч продолжался 2 часа 6 минут. Следующей соперницей Ли станет полячка Магдалена Фрех.
Курмайер (Италия)
Турнир WTA Courmayeur Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Энн Ли (США, 9) — Камилла Рахимова (Россия) — 4:6, 6:3, 6:4
Читайте также
«Эти проклятые голы мне уже никогда не забыть...» За что Березовского обвинили в сдаче матча «Зенит» — «Спартак»?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю