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Рахимова уступила Ли в первом раунде турнира в Курмайере

17:14
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Американская теннисистка Энн Ли победила россиянку Камиллу Рахимову (4:6, 6:3, 6:4) в матче первого круга турнира WTA в Курмайере (Италия).

Матч продолжался 2 часа 6 минут. Следующей соперницей Ли станет полячка Магдалена Фрех.

Курмайер (Италия)

Турнир WTA Courmayeur Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Энн Ли (США, 9) — Камилла Рахимова (Россия) — 4:6, 6:3, 6:4

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