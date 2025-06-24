Рахимова сыграет с американкой Стирнс во втором круге турнира в Истборне
Определилась соперница россиянки Камиллы Рахимовой во втором круге турнира в Истборне.
Ею стала американка Пейтон Стирнс, которая в первом круге победила британку Сюй Мингэ со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 39 минут.
Стирнс и Рахимова сыграют 25 июня.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 389 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Пейтон Стирнс (США, 6) — Сюй Мингэ (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4
Новости