Рахимова и Павлюченкова сыграют в четвертьфинале турнира в Истборне
Россиянка Камилла Рахимова победила американку Пейтон Стирнс во втором круге турнира в Истборне — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 42 минуты.
Рахимова за игру сделала 6 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. У Стирнс — 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В 1/4 финала Рахимова сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 389 000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Камилла Рахимова (Россия, Q) — Пейтон Стирнс (США, 6) — 6:3, 6:4
