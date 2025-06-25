Теннис
25 июня, 18:28

Рахимова и Павлюченкова сыграют в четвертьфинале турнира в Истборне

Руслан Минаев

Россиянка Камилла Рахимова победила американку Пейтон Стирнс во втором круге турнира в Истборне — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 42 минуты.

Рахимова за игру сделала 6 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. У Стирнс — 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В 1/4 финала Рахимова сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389 000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Камилла Рахимова (Россия, Q) — Пейтон Стирнс (США, 6) — 6:3, 6:4

  • Алехандрохорс

    прекрасная победа 87 ракетки мира над 35. Россияка точно в полуфинале! Даже не знаю за кого болеть. Но по мне победа Насте важнее.) Имхо.

    25.06.2025

  • Venco

    Ну что могу сказать. У Рахимовой очень хорошие шансы на полуфинал тут.

    25.06.2025

