Рахимова обыграла Синьюй в первом круге турнира в Риме

Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу в первом круге турнира WTA-1000 в Риме. В стартовом матче она обыграла 43-ю ракетку мира, китаянку Ван Синьюй — 6:3, 6:2.

Рахимова попала в основную сетку турнира как лаки-лузер, заменив чешку Маркету Вондроушову, которая снялась с соревнований.

Встреча длилась 1 час 33 минуты. За это время Рахимова выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Ее соперница сделала 1 эйс, 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде Рахимова встретится с девятой ракеткой мира, американкой Эммой Наварро.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, LL) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 6:2