Рахимова с «баранкой» проиграла Шмидловой в Будапеште
Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира в Будапеште. На старте соревнования она проиграла представительнице Словакии Анне Шмидловой — 6:3, 4:6, 0:6.
Матч продолжался 1 час 58 минут. Рахимова 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету ее соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 8.
В следующем круге Шмидлова сыграет против победительницы пары Гергана Топалова (Болгария, Q) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 4).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Шмидлова (Словакия) — Камилла Рахимова (Россия) — 3:6, 6:4, 6:0
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