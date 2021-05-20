Рахимова проиграла в 1/8 финала турнира в Белграде
14:52
Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла вылетела с турнира WTA в Белграде.
В 1/8 финала россиянка уступила Камиле Осорио Серрано из Колумбии со счетом 6:4, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.
В четвертьфинале Серрано сыграет против белоруски Александры Соснович
Белград (Сербия)
Турнир WTA Serbia Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, Q) - Камилла Рахимова (Россия, Q) - 4:6, 6:3, 6:4
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