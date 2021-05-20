Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Рахимова проиграла в 1/8 финала турнира в Белграде

14:52
Теги:

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла вылетела с турнира WTA в Белграде.

В 1/8 финала россиянка уступила Камиле Осорио Серрано из Колумбии со счетом 6:4, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

В четвертьфинале Серрано сыграет против белоруски Александры Соснович

Белград (Сербия)

Турнир WTA Serbia Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, Q) - Камилла Рахимова (Россия, Q) - 4:6, 6:3, 6:4

Читайте также

«Крылья Советов» в ближайшее время намерены полностью сменить руководство клуба
В «Спартаке» рассказали о планах оптимизации состава второй команды
Тухугов — о словах Кадырова в адрес Хабиба: «В них не было ничего оскорбительного»
«Мечтаю возглавить «Спартак». Дмитрий Комбаров — о Тедеско, Промесе, Зареме Салиховой и ФНЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд