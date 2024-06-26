Рахимова проиграла Монтгомери в квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла 19-летней американке Робин Монтгомери во втором раунде квалификации Уимблдона — 6:7 (0:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:10).

Встреча продлилась 3 часа 3 минуты.

Рахимова совершила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала 4 брейк-пойнта. На счету Монтгомери 20 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 нереализованный брейк-пойнт.

За выход в основную сетку Уимблдона 160-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Валентина Рисер (Швейцария) — Варвара Лепченко (США).