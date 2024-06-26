Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:58

Рахимова проиграла Монтгомери в квалификации Уимблдона

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла 19-летней американке Робин Монтгомери во втором раунде квалификации Уимблдона — 6:7 (0:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:10).

Встреча продлилась 3 часа 3 минуты.

Рахимова совершила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала 4 брейк-пойнта. На счету Монтгомери 20 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 нереализованный брейк-пойнт.

За выход в основную сетку Уимблдона 160-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Валентина Рисер (Швейцария) — Варвара Лепченко (США).

Теннис
Уимблдон
Камилла Рахимова
0
Читайте также
Спаллетти резко ответил журналисту на вопрос о составе сборной на Евро-2024
Турция сыграет с Чехией в матче Евро 26 июня
Девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в Коми
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
Выставка «Россия» на ВДНХ приняла 17-миллионного гостя
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова проиграла Возняцки во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

Радукану одержала первую победу над топ-10 в карьере и вышла в 1/4 финала Истборна

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости