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Сегодня, 01:53

Рахимова обыграла Синякову и вышла во второй круг турнира в Монтеррее

Евгений Козинов
Корреспондент
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Камилла Рахимова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Монтеррее. В трех сетах она обыграла чешку Катержину Синякову — 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5).

Следующим соперником Рахимовой будет бельгийка Изалин Бонавантюр.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, Q) — Катержина Синякова (Чехия, 6) — 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5)

Теннис
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