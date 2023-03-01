Рахимова обыграла Синякову и вышла во второй круг турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Монтеррее. В трех сетах она обыграла чешку Катержину Синякову — 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5).
Следующим соперником Рахимовой будет бельгийка Изалин Бонавантюр.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия, Q) — Катержина Синякова (Чехия, 6) — 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5)
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