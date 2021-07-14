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Рахимова обыграла Рус в первом раунде турнира в Лозанне

17:10
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Российская теннисистка Камилла Рахимова победила представительницу Нидерландов Аранчу Рус (7:6 (8:6), 5:7, 7:5) в первом раунде турнира WTA в Лозанне (Швейцария).

Матч продолжался 3 часа 2 минуты. Следующей соперницей Рахимовой станет француженка Клара Бюрель.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия) — Аранча Рус (Нидерланды, 6) — 7:6 (8:6), 5:7, 7:5

Каролин Гарсия (Франция, 5) — Александра Дулгеру (Румыния) — 6:2, 6:2

Астра Шарма (Австралия, Q) — Кристина Плишкова (Чехия) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:1

Штефани Фегеле (Швейцария) — Франческа Ди Лоренцо (США) — 3:6, 6:2, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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