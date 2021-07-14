Рахимова обыграла Рус в первом раунде турнира в Лозанне
17:10
Российская теннисистка Камилла Рахимова победила представительницу Нидерландов Аранчу Рус (7:6 (8:6), 5:7, 7:5) в первом раунде турнира WTA в Лозанне (Швейцария).
Матч продолжался 3 часа 2 минуты. Следующей соперницей Рахимовой станет француженка Клара Бюрель.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия) — Аранча Рус (Нидерланды, 6) — 7:6 (8:6), 5:7, 7:5
Каролин Гарсия (Франция, 5) — Александра Дулгеру (Румыния) — 6:2, 6:2
Астра Шарма (Австралия, Q) — Кристина Плишкова (Чехия) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:1
Штефани Фегеле (Швейцария) — Франческа Ди Лоренцо (США) — 3:6, 6:2, 6:2
Читайте также
Термоядерная бомба в межсезонье НХЛ! «Миннесота» избавилась от двух дорогих американских ветеранов — все ради Капризова
«Когда Черчесова могли уволить, я приезжал в сборную с травмой. А потом он не взял меня на ЧМ не по спортивному принципу». Интервью Глушакова
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю