Рахимова обыграла Приданкину и вышла в четвертьфинал турнира в Наньчане
Российская теннисистка Камилла Рахимова победила соотечественницу Елену Приданкину во втором круге турнира в Наньчане (Китай) — 4:6, 6:4, 7:5.
Игра продолжалась 2 часа 49 минут.
Рахимова сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17. На счету Приданкиной 3 подачи навылет, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В четвертьфинале Рахимова встретится с чешкой Марией Боузковой.
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Камилла Рахимова (Россия, 5) — Елена Приданкина (Россия) — 4:6, 6:4, 7:5
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