Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Стамбуле.
В первом круге она проиграла Соране Кирсте со счетом 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 17 минут.
В следующем раунде Кирстя сыграет с Аранчей Рус из Нидерландов.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Сорана Кирстя (Румыния, 2) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:4, 6:1
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