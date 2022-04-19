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Сегодня, 13:18

Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира в Стамбуле

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Стамбуле.

В первом круге она проиграла Соране Кирсте со счетом 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 17 минут.

В следующем раунде Кирстя сыграет с Аранчей Рус из Нидерландов.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Сорана Кирстя (Румыния, 2) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:4, 6:1

Теннис
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