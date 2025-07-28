Рахимова вышла во второй круг турнира в Монреале
Россиянка Камилла Рахимова победила канадку Кайлу Кросс в первом круге турнира в Монреале — 4:6, 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 57 минут.
Рахимова за игру допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. У Кросс — 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Во втором круге Рахимова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия, Q) — Кайла Кросс (Канада, WC) — 4:6, 6:3, 6:2
