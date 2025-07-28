Теннис
28 июля 2025, 20:06

Рахимова вышла во второй круг турнира в Монреале

Руслан Минаев

Россиянка Камилла Рахимова победила канадку Кайлу Кросс в первом круге турнира в Монреале — 4:6, 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 57 минут.

Рахимова за игру допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. У Кросс — 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Рахимова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, Q) — Кайла Кросс (Канада, WC) — 4:6, 6:3, 6:2

Камилла Рахимова
  • Иван Л.

    Выгрызла второй сет. Молодка

    28.07.2025

  • инок

    Камиллу с победой на турнире в Монреале и выходом в следующий круг. Она молодец!

    28.07.2025

