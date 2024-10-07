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Сегодня, 13:34

Рахимова выбыла в первом круге парного турнира в Ухане

Руслан Минаев
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Россиянка Камилла Рахимова в паре с румынкой Жаклин Кристьян проиграли китаянкам Тан Цяньхуэй и Ван Сиюй в первом круге турнира в Ухане — 2:6, 1:6.

Матч длился 1 час 8 минут.

Китаянки во втором круге встретятся с победительницами матча Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США, 8).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Тан Цяньхуэй/Ван Сиюй (Китай, WC) — Жаклин Кристьян/Камилла Рахимова (Румыния/Россия, WC) — 6:2, 6:1

Камилла Рахимова
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