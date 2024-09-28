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Сегодня, 15:44

Рахимова проиграла Чжэн Циньвэнь во втором круге турнира в Пекине

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Россиянка Камилла Рахимова в матче второго круга турнира в Пекине в двух сетах проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь. За 75 минут игры Рахимова взяла только два гейма — 1:6, 1:6.

В следующем круге Чжэн Циньвэнь сыграет с победительницей встречи Даяна Ястремская (Украина, 25) — Надя Подороска (Аргентина).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Камилла Рахимова (Россия, LL) — 6:1, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/beijing/2024/
Камилла Рахимова
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