Рахимова на отказе Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Камилла Рахимова стала первой четвертьфиналисткой турнира в Гвадалахаре (Мексика).

Соперница россиянки во втором круге белоруска Виктория Азаренко отказалась от продолжения встречи при счете 6:2, 3:0 в пользу Рахимовой.

Спортсменки провели на корте 54 минуты. За это время представительница России 1 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Азаренко 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале турнира Рахимова сыграет либо против своей соотечественницы Вероники Кудерметовой, либо против Камилы Осорио из Колумбии.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Камилла Рахимова (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 3) — 6:2, 3:0 отказ 2-го игрока