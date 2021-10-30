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Радукану высказалась по поводу поражения в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке

Радукану прокомментировала свое поражение в Клуж-Напоке
17:42

Чемпионка US Open Эмма Радукану высказалась по поводу поражения в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке.

«Я понимала, что это будет тяжело. Физически я чувствовала себя не на 100%, была уставшей и апатичной. Иногда бывают тяжелые дни. Я сразу поняла, что мои возможности будут ограничены», — цитирует Радукану thetimes.co.uk.

18-летняя теннисиста проиграла украинке Костюк со счетом (2:6, 1:6).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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