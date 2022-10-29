Радукану снялась с финала Кубка Билли Джин Кинг

Британская теннисистка Эмма Радукану не сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг из-за травмы запястья.

«Очень обидно получить известие от врачей о том, что я не буду готова вовремя, особенно учитывая, что турнир пройдет на родной земле. Я старалась сделать все возможное, чтобы подготовиться, каждый день работала над физической формой и восстановлением. Я уверена в своих товарищах по команде и с нетерпением жду возможности сыграть на этом турнире в следующем году», — цитирует Радукану News.stv.

Финал Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 8 по 13 ноября.