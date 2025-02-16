Радукану победила Саккари в первом круге «тысячника» в Дубае
Британка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира серии WTA 1000 в Дубае.
В первом круге она обыграла гречанку Марию Саккари в двух сетах — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 20 минут.
Следующей соперницей 60-й ракетки мира станет чешка Каролина Мухова.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 654 963 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Мария Саккари (Греция) — 6:4, 6:2
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