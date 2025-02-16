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16 февраля 2025, 20:45

Радукану победила Саккари в первом круге «тысячника» в Дубае

Руслан Минаев

Британка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира серии WTA 1000 в Дубае.

В первом круге она обыграла гречанку Марию Саккари в двух сетах — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 20 минут.

Следующей соперницей 60-й ракетки мира станет чешка Каролина Мухова.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Мария Саккари (Греция) — 6:4, 6:2

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Эмма Радукану
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