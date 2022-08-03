Радукану прокомментировала первую победу под руководством Турсунова

Десятая ракетка мира Эмма Радукану прокомментировала первую победу под руководством российского тренера Дмитрия Турсунова. Британская теннисистка обыграла американку Луизу Чирико (6:4, 6:2) в первом круге турнира в Вашингтоне.

«Приятно одержать победу здесь, в Вашингтоне. Я провела не так много игр после Уимблдона и в целом в этом году. Это приятное чувство — просто попасть на корт. Играть в первом раунде всегда довольно сложно. Когда ты не так заточен на матч, некоторые мелочи не всегда делаешь правильно. Просто важно сохранять спокойствие», — приводит сайт Wtatennis слова Радукану.

О сотрудничестве Турсунова и Радукану ранее сообщили британские СМИ. По информации Daily Mail, российский специалист будет помогать британке в турнире WTA-250 в Вашингтоне (30 июля — 7 августа), в случае успешного выступления сотрудничество может быть продолжено.

19-летняя Радукану — победительница US Open 2021 года. Лучшим результатом теннисистки в нынешнем сезоне является выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте.