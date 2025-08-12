Радукану пожаловалась судье на плач ребенка во время матча

Британская теннисистка Эмма Радукану во время матча третьего круга турнира в Цинциннати с белоруской Ариной Соболенко пожаловалась судье на плачущего ребенка, сообщает Daily Mail.

В одном из эпизодов, во время подготовки к подаче, 22-летняя британка обратила внимание судьи на ребенка, который плакал около десяти минут.

«Это ребенок. Вы хотите, чтобы я выгнала ребенка со стадиона?» — спросила судья у теннисистки. Радукану пожала плечами, при этом часть зрителей крикнули «да», а британка дала понять, что согласна. В итоге арбитр указала продолжать матч.

Радукану проиграла Соболенко со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).